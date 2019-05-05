Взрыв гранаты в Хынчештах: один человек погиб, двое ранены

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Один человек погиб, а еще двое были ранены в результате взрыва гранаты, который произошел в Хынчештах.

Как сообщает пресса, речь о троих молодых людях – 21, 24 и 27 лет. С ноября прошлого года они снимали квартиру, в которой произошел инцидент.

Известно, что 21-летний погибший праздновал сегодня день рождения. Он был родом из села Милештий Мичь Яловенского района. По информации полиции, именно он привел в действие гранату.

Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет tv8.md.