Взрыв газа в Яловенах: пострадавшая скончалась в больнице (ВИДЕО)

0

Жительница села Гангура Яловенского района, которая находилась в тяжёлом состоянии после взрыва газового баллона, скончалась сегодня утром на больничной койке.

В то же время состояние её мужа, госпитализированного в ожоговый центр в столице, улучшилось, передаёт canal2.md. По словам врачей, мужчину выпишут через три недели.

Напомним, что супруги из села Гангура Яловенского района 63 и 65 лет попали в тяжёлом состоянии в больницу с многочисленными ожогами после того, как в пристройке к их дому взорвался газовый баллон.