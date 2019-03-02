Взрыв газа в Яловенах: два человека в тяжелом состоянии

Взрыв газа в Яловенах: два человека в тяжелом состоянии

Супруги из села Гангура Яловенского района попали в тяжелом состоянии в больницу с многочисленными ожогами после того, как в пристройке к их дому взорвался газовый баллон. Трагедия произошла на днях. 

О случившемся полицию оповестил односельчанин пострадавших. На месте происшествия представители правоохранительных органов установили, что газовый баллон использовался с нарушением правил.

Причина взрыва будет установлена в ходе экспертизы. Другие обстоятельства выясняются, пишет realitatea.md.

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