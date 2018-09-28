Взорвавшийся на Буюканах автомобиль стоял на парковке с газовым баллоном в салоне около года (ВИДЕО)

Странными фактами обрастает история взорвавшегося на Буюканах этой ночью автомобиля марки ВАЗ. Так, например, стало известно, что машина не выезжала с места около года, но в её салоне находился газовый баллон, который по роковому стечению обстоятельств взорвался.

Напомним, что ужасная трагедия произошла минувшей ночью на улице Алба Юлия. Автомобиль марки ВАЗ, который стоял во дворе жилых домов, загорелся, а после взорвался. В автомобиле находился мужчина, обугленное тело которого обнаружили пожарные, прибывшие на место происшествия. Личность погибшего остаётся пока неизвестной. По предварительным выводам экспертов, им был мужчина.

Кроме этого, по данным полиции, владелец взорвавшегося автомобиля находится за границей, а замок транспортного средства был поврежден, поэтому любой человек с лёгкостью мог проникнуть в него, пишет protv.md. Органы правопорядка говорят, что воспламенение началось в салоне, скорее всего из-за сигареты, а после его распространения произошёл взрыв.

– Приблизительно один год стоит эта машина на парковке. Взорвался газовый баллон. Пожарные вытащили мужчину уже мёртвым, – рассказал один из жильцов дома.

Примечательно, что огонь частично повредил и стоявшие рядом автомобили Suzuki и Cadillac. Органы правопорядка расследуют это дело.