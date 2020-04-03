Взорвавшееся колесо стало причиной жуткого ДТП в Страшенах: пассажир и водитель чудом выжили (ФОТО)

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Авария произошла вчера вечером вблизи населённого пункта Кожушна Страшенского района. Из-за взорвавшегося колеса автомобиль врезался в рекламный щит и перевернулся. В результате ДТП машина превратилась в груду металла, а водитель и пассажир чудом выжили.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, в автомобиле марки Mercedes находились водитель и пассажир, оба из Кишинёва. Они ехали из Страшен в столицу, когда левое заднее колесо машины взорвалось.

– Автомобиль врезался в рекламный щит, после чего перевернулся. В результате ЧП никто не пострадал. Полицейские установили, что водитель был трезв. По словам очевидцев ДТП, скорость движения не была превышена, – сообщила Сильвия Ветку.

Водитель получил штраф в размере 900 леев и 5 штрафных баллов за нарушение ПДД, приведшее к порче имущества.

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