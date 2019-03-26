Причастный к взрыву поезда в Одессе молдаванин проведёт в тюрьме 6 лет

Причастный к взрыву поезда в Одессе молдаванин проведёт в тюрьме 6 лет

В декабре 2014 года гражданин Молдовы и два его сообщника незаконно пересекли границу с Украиной в районе села Розаливка Одесской области. Мужчины привезли с собой самодельное взрывное устройство.

Взрывчатку положили на железнодорожные рельсы, по которым утром 24 декабря 2014 года проходил поезд с грузом дизельного топлива. Произошёл взрыв, однако, к счастью, никто из личного состава поезда и сотрудников депо не погиб, пишет izmailvechernii.com.ua.

После взрыва трое мужчин пешком пересекли границу в направлении Молдовы. Одного из них задержали в марте 2016 года и взяли под стражу.

В суде обвиняемый вину признал и раскаялся. Гражданина Молдовы приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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