Взломали оконную решётку и залезли в чужой дом: в столице задержали пару домушников (ВИДЕО)

Взломали оконную решётку и залезли в чужой дом: в столице задержали пару домушников (ВИДЕО)

Двое мужчин в возрасте 25 и 32 лет из Штефан-Водэ были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр за совершение двух краж. Ранее их судили за аналогичные преступления и хулиганство.

Мужчины проникли в два дома, расположенные на Хынчештском шоссе и на улице Ломоносова, сломав решётки на окнах. Злоумышленники украли два ноутбука и деньги в размере 41 000 леев.

Впоследствии нарушители были опознаны и задержаны. Они добровольно передали рюкзак с инструментами, которые они использовали для совершения преступлений. Во время уголовного разбирательства задержанные признали свою вину, сообщив, что проникали в жилища, когда хозяев не было дома. Украденные ноутбуки мужчины успели продать.

За кражу задержанным грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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