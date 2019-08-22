Взятку размером более 30 тысяч леев получил житель Унген за выдачу водительских прав

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Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали жителя Унгенского района по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он вымогательством получил от одного гражданина 14 600 леев, а от другого – 800 евро. Взамен он пообещал им помочь в получении водительских прав.

Согласно материалам дела, мужчина убедил своих «клиентов» в том, что сможет повлиять на членов комиссии Отдела регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава в Унгенах, что упростит им сдачу теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), по факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был задержан и сопровождён в штаб-квартиру НАЦ. В ходе допроса он полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следственными органами. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 6 лет тюремного заключения.