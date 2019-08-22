Взятку размером более 30 тысяч леев получил житель Унген за выдачу водительских прав

Взятку размером более 30 тысяч леев получил житель Унген за выдачу водительских прав

Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали жителя Унгенского района по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он вымогательством получил от одного гражданина 14 600 леев, а от другого – 800 евро. Взамен он пообещал им помочь в получении водительских прав.

Согласно материалам дела, мужчина убедил своих «клиентов» в том, что сможет повлиять на членов комиссии Отдела регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава в Унгенах, что упростит им сдачу теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), по факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был задержан и сопровождён в штаб-квартиру НАЦ. В ходе допроса он полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следственными органами. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md