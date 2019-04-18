Взятка в 6 400 евро, которую получил судья из Дрокии, отойдёт государству

Взятка в 6 400 евро, которую получил судья из Дрокии, отойдёт государству

Судья из Дрокии, обвиняемый в коррупции, обратился в Апелляционная палата города Бельцы с прошением о смягчении наказания. Антикоррупционная прокуратура сообщила, что решением АП апелляции подсудимого, а также его адвоката, были отклонены.

Таким образом, 6 400 евро, полученные подсудимым в результате преступных действий, были конфискованы в пользу государства. Также был наложен арест на имущество ответчика, на сумму 2 600 долларов США и 1 150 евро.

Напомним, что судья из Дрокии был приговорён к 7 годам лишения свободы, оштрафован на 160 тысяч леев и лишён права занимать определённые государственные должности в течение 10 лет. Приговор был вынесен после того, как Антикоррупционная прокуратура доказала вину подсудимого в деле о пассивной коррупции.

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