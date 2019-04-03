Взятка в 15 000 евро стала поводом для задержания “влиятельного” жителя столицы

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Мужчина был задержан сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и офицерами Национального антикоррупционного центра по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что он вымогательством получил от законного представителя экономического агента 15 000 евро.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, осведомитель сообщил, что в период с декабря 2018 года по январь 2019 года подозреваемый утверждал, что может повлиять на чиновников из Министерства строительства и регионального развития, а также Примэрии муниципия Кишинёв и убедить их ускорить процесс рассмотрения пакета документов. Целью «сделки» являлось предоставление в аренду земельного участка, на котором расположено ателье одного предприятия по ремонту одежды. 26 марта в ходе телефонного разговора подозреваемый потребовал доплатить ещё 20 000 леев для разрешения «вопроса», попросив передать деньги не позже утра 3 апреля.

Операция по задержанию производилась сегодня у одного из заведений столичного района Телецентр. Подозреваемый был пойман с поличным в момент получения денег. На данный момент мужчина находится под стражей органа уголовного преследования.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 4 000 до 6 000 условных единиц или от 3 до 7 лет лишения свободы.