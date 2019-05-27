Взятка в 12 тысяч евро стала причиной задержания экс-судьи из Тараклии (ВИДЕО)

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Бывший судья из Тараклии, который на сегодняшний день работает в качестве адвоката, был задержан прокурорами и сотрудниками НАЦ по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он был пойман с поличным во время получения взятки в размере 12 000 евро.

Согласно материалам дела, деньги предназначались судье ВСП, который должен был принять удовлетворительное решение в отношении одного заключённого, сообщает пресс-служба НАЦ. Он был приговорён к 8 годам лишения свободы за изнасилование, а супруга заключённого хотела смягчить приговор, так как считает, что её муж невиновен. Когда женщина поняла, что дело продвигается не так, как было оговорено, супруга осужденного сообщила об этом в Национальный антикоррупционный центр.

На имя адвоката было возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Если он будет признан виновным, то ему грозит до 7 лет тюремного заключения. Сегодня прокуроры намерены запросить в суде мандат на его арест на 30-дневный срок.