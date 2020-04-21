Взятка в 1 500 евро может обернуться для двух полицейских тюрьмой

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Двух полицейских из Кишинёва задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что они вымогательством получили 1 500 евро у фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту оборота наркотиков.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, полицейские убедили обвиняемых, что смогут повлиять на ход уголовного дела. Для этого они изначально затребовали 3 000 евро, но в итоге остановились на сумме 1 500 евро.

Сегодня полицейских задержали с поличным во время передачи денег. Подозреваемых поместили под арест на 72 часа. По данному факту ведётся расследование.

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