Взятка может стоить тюрьмы: сотрудник полиции получил 550 евро за помощь в обретении водительских прав

Взятка может стоить тюрьмы: сотрудник полиции получил 550 евро за помощь в обретении водительских прав

Прокуратура муниципия Кишинёв проводит уголовное расследование, инициированное в отношении гражданина Молдовы, который, будучи сержантом полиции Бельц, получил 550 евро за содействие в выдаче водительских прав категории «В» без сдачи экзаменов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, подозреваемый вымогательством получил от жительницы Кишинёва 550 евро и убедил её в том, что сможет повлиять на ответственных лиц Агентства общественных услуг. Полицейский пообещал женщине, что она получит водительские права, не сдавая экзамен.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф в размере от 150 000 леев. Примечательно, что правоохранители возбудили на имя подозреваемого ещё одно уголовное дело за совершение подобного преступления.

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