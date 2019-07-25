Взяли с поличным: столичный адвокат попался на получении взятки

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Адвоката из Кишинёва задержали сотрудники Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в злоупотреблении властью. По словам заявителя, адвокат запросил 3 000 евро в обмен на обещание повлиять на судебного эксперта и выдать ложное заключение.

Как утверждает заявитель, он обратился к адвокату с просьбой помочь ему выиграть гражданский судебный процесс. На его имя была выписана квитанция о долге, которую клиент хотел аннулировать.

Исходя из материалов дела, адвокат пообещал “решить вопрос” за 3 000 евро, которые необходимо было перевести двумя частями. Клиент обратился в НАЦ с жалобой, по результатам которой было начато уголовное преследование.

При получении первого транша в размере 1 500 евро адвокат был задержан. Его поместили в изолятор на 72 часа. В случае обвинительного приговора мужчине грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или от 2 до 6 лет лишения свободы.