Поймали с поличным: адвокат из Глодян попался на получении взятки в 4 000 евро

Поймали с поличным: адвокат из Глодян попался на получении взятки в 4 000 евро

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали вчера адвоката из Глодян, подозреваемого в злоупотреблении властью.

Предположительно, задержанный получил 4 000 евро от своего подзащитного, который был привлечён к уголовной ответственности за ограбление. В обмен на эту сумму адвокат пообещал, что поможет “замять” дело.

Гражданин был задержан с поличным сразу после получения денег и помещен в изолятор на 72 часа. За факт злоупотребления властью ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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