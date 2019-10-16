Взяли протест на душу

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О том, как автоперевозчики осмелели

Транспортники с помощью акций протеста пытаются добиться повышения тарифов на перевозку пассажиров.

Утиль на площади

В материале «Не берите протест на душу», опубликованном в номере «АиФ в Молдове» от 4 сентября, мы писали о том, что водители междугородних рейсов грозили акциями протеста, если исполнительная власть в ближайшее время не повысит тарифы на пассажироперевозки. И вот чуть больше месяца спустя транспортники решились организовать манифестацию на площади Великого национального собрания в Кишинёве.

9 октября несколько сотен водителей пригнали свои микроавтобусы и автобусы на главную столичную площадь, чтобы продемонстрировать своё несогласие с нежеланием властей повысить тарифы на провоз граждан по междугородним маршрутам. Участники акции протеста жаловались, что работают себе в убыток.

По данным, обнародованным Ассоциацией работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA), в акции на центральной площади Кишинёва участвовало более 250 транспортных единиц. Примерно столько же водителей микроавтобусов и автобусов прекратили на время работу, поддержав коллег в столице, в районных центрах и сёлах.

Руководство патронатной организации недовольно тем, что Министерство экономики и инфраструктуры так и не выполнило их требований, изложенных в направленном на адрес ведомства ещё в июне письме (необходимость повышения тарифа, борьбы с незаконными перевозками, завершение формирования сети постоянных маршрутов, погашение долгов и др.).

В комментарии журналистам председатель Совета Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса посетовал, что власти требуют от них модернизации транспортных средств, срок эксплуатации многих из которых превышает 23 года, а между тем водители не могут это сделать из-за низких тарифов.

– Мы близки к катастрофе, а нас не слышат, – пожаловался Олег Алекса. – Мы продолжим бастовать, пока не повысят тарифы. Мы не сдадимся.

Молдова – бедная страна, у её жителей низкие доходы, и тарифы не могут повышаться так легко, как кажется некоторым.

Страх потеряли

Но действующая исполнительная власть непреклонна в своих требованиях. Премьер-министр Майя Санду напомнила об условиях, которые были переданы Министерством экономики патронатной ассоциации автомобильных перевозчиков для выполнения.

– Министерство обсудило с перевозчиками условия правительства, в том числе по улучшению состояния транспортных средств, – отметила глава кабмина. – У меня есть вопрос к перевозчикам: почему они до сих пор не бастовали? Я не видела, чтобы они протестовали, когда олигархический режим запрещал им работать в дни протестных акций в Кишинёве. Я не видела, чтобы они требовали повышения тарифов посредством забастовок. Они вышли сейчас, когда свергли олигархический режим. Молдова – бедная страна, у её жителей низкие доходы, и тарифы не могут повышаться так легко, как кажется некоторым.

В ответ на вопрос премьера глава Совета APOTA заметил, что пассажироперевозчики давно работают себе в убыток, но раньше они не могли протестовать, потому что опасались реакции и ответных действий находящихся у власти демократов.

Тариф цивилизованный

В официальном сообщении Министерства экономики и инфраструктуры говорится о том, что автоперевозчики требуют повысить тариф с 48 до 92 банов за километр, не учитывая, как это повышение отразится на пассажирах.

Но в госведомстве считают: прежде чем требовать повышения тарифов, следует создать цивилизованные условия для перевозки пассажиров и для этого использовать не переоборудованные микроавтобусы, а автомобили, предназначенные для транспортировки людей.

В настоящее время ведётся работа над проектом закона, с помощью которого будут внесены изменения в Кодекс автомобильного транспорта. Эти поправки были представлены консультативному совету в области автомобильного транспорта, в который входят все профильные патронатные ассоциации. От перевозчиков тоже ожидают совместных предложений по изменению данного кодекса, что позволит решить проблему пассажиропотока и оптимизировать программу автотранспорта.

Анастасия Погодина.