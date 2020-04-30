“Взяли покататься”: в столице задержаны двое несовершеннолетних угонщиков (ВИДЕО)

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В полицию сектора Ботаника с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля Citroen Berlingo. Пострадавший сообщил, что машина стояла в гараже на улице Трандафирилор.

Вскоре угнанный автомобиль был обнаружен во дворе дома на улице Николая Зелинского. В салоне находились несовершеннолетние угонщики. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные также совершили кражу велосипеда из подъезда дома на Ботанике. Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения.

Юноши признали свою вину и рассказали, что угоняли машины, чтобы покататься по городу, а найденные в авто ценные вещи продавали. Стоит отметить, что несовершеннолетние ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

За совершённые правонарушения подросткам грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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