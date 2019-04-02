Взял след: четвероногий пограничник помог поймать пресловутого вора

Взял след: четвероногий пограничник помог поймать пресловутого вора

Высокий профессионализм и настоящее мастерство продемонстрировала Рада – четвероногий друг пограничников Сектора ПП Кухнешты. Служебный пёс вышел на след пресловутого вора-рецидивиста.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, вчера им было получено сообщение от коллег из Инспектората полиции Глодян с просьбой оказать помощь в задержании подозреваемого в краже. Известно, что житель села Балатина сообщил правоохранителям, что из его автомобиля, припаркованного у его дома, украли сумку с документами и другими личными вещами.

К месту происшествия прибыла команда кинологов Сектора Пограничной полиции Кухнешты, а служебная собака Рада вывела правоохранителей на след преступника. Вскоре собака привела полицейских к дому другого сельчанина, который, согласно имеющейся информации, ранее совершал подобные преступления.

Дело расследуют сотрудники Инспектората полиции Глодян.

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