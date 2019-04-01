Взял покататься: восьмиклассник угнал машину мужа своей сестры и попал в руки милиции

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В милицию поступило заявление 23-летнего тираспольчанина об угоне автомобиля марки BMW. Мужчина сообщил, что за рулём находится 15-летний брат его гражданской супруги.

Как выяснилось, вечером подросток находился в гостях у сестры. Обманув её, восьмиклассник выманил ключи от гаража, а ключ от автомобиля нашёл в салоне, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По городу был объявлен план «Перехват». Вскоре пропавший BMW был замечен на улице Чапаева. К этому времени в салоне автомобиля, кроме несовершеннолетнего водителя, находились ещё два его друга. На требование экипажа ДПС остановиться угонщик не реагировал, поэтому милиционерам пришлось прижать иномарку к обочине. В ходе задержания никто не пострадал, автомобили повреждений не получили.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего изучаются в рамках доследственной проверки.