“Взял покататься”: бендерчанин угнал машину сестры и попал в ДТП (ФОТО)

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Жительница Бендер заявила правоохранителям, что у неё угнали Mercedes. Автомобиль был припаркован у одного из частных домов.

Через 30 минут пропажа нашлась. На машине имелись механические повреждения: глубокие царапины и вмятина на задней двери, смято переднее крыло.

Как оказалось, 16-летний брат заявительницы покатался на авто вместе с другом. Парень втайне от сестры взял ключи, но не справился с управлением и зацепил дерево и бордюр. Испугавшись ответственности, приятели бросили автомобиль, пишет mvdpmr.org.

Несовершеннолетний угонщик задержан. Ведётся разбирательство.

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