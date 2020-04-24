Взял бутылку и прошел с ней мимо кассы: ушлый “покупатель” в Кишиневе попал на видео (ВИДЕО)

Взял бутылку и прошел с ней мимо кассы: ушлый “покупатель” в Кишиневе попал на видео (ВИДЕО)

Молодой человек взял в магазине бутылку алкоголя за 1 700 леев и как ни в чём не бывало прошёл с ней мимо кассы. Вскоре злоумышленник был задержан. 

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл 20 апреля в одном из магазинов на улице Джинта Латинэ. Администрация маркета сообщила о краже в Инспекторат полиции сектора Чеканы. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что злоумышленник украл бутылку алкоголя. Сумма ущерба составила 1 700 леев.

В результате следственных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 23-летний житель столицы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Молодой человек признал свою вину. Ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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