Взгляд на «Вечность»

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О сохранении памяти о героях земли молдавской

Кишинёвский мемориальный комплекс «Вечность» нуждается в реконструкции и в увековечивании в граните новых имён воинов.

От рук вандалов

Через пять месяцев Республика Молдова вместе с другими странами СНГ будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 9 мая исполнится ровно 45 лет со дня открытия кишинёвского мемориального комплекса «Вечность», который в последние годы постепенно разрушается как под воздействием погодных условий, так и от рук вандалов.

Самый свежий случай осквернения памяти воинов, отдавших свои жизни за мир на нашей земле, на кишинёвском мемориале произошёл чуть больше месяца назад, когда была разбита гранитная плита, увековечившая память о Герое Советского Союза лётчике Георгие Черниенко. Летом этого года с постаментов у входа на мемориальный комплекс были украдены бронзовые венки.

Но помимо разрушительных действий вандалов, памятник истории на глазах рассыпается и по причине использования некачественных материалов во время его предыдущей реставрации, проведённой в апреле-августе 2006 года.

Памятные гранитные плиты в честь наших земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – в 2006 году были установлены с нарушением элементарной технологии и к гранитному постаменту были просто приклеены без соответствующего крепления. Спустя десяток лет после такой «реконструкции» две трети этих гранитных плит шатаются и держатся на постаменте только за счёт своего собственного веса.

Разрушительная реконструкция

Историк, доктор философии, член исполкома Союза офицеров и Национального координационного комитета «Победа» Борис Шаповалов утверждает, что реконструкция была проведена некачественно. К тому же непонятно, зачем 155 старых мраморных плит с именами героически павших воинов и подпольщиков были заменены на новые и плохо установленные, из-за чего сегодня они вновь требуют реконструкции и ремонта.

– Хуже всего состояние Аллеи героев мемориального комплекса, – сетует Б. Шаповалов. – Памятные гранитные плиты в честь наших земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – в 2006 году были установлены с нарушением элементарной технологии и к гранитному постаменту были просто приклеены без соответствующего крепления. Спустя десяток лет после такой «реконструкции» две трети этих гранитных плит шатаются и держатся на постаменте только за счёт своего собственного веса… С учётом того что на мемориале уже больше полугода отсутствует пост карабинеров, который там всегда был, любой пьяный человек или потенциальный вандал при желании может уничтожить все гранитные плиты Аллеи героев за 5–6 минут. Особой силы или каких-либо технических приспособлений для этого не требуется.

Исправить упущенное

Как выяснила «АиФ в Молдове», весной этого года при подготовке к празднованию 75-летия освобождения РМ от фашистской оккупации Союз офицеров совместно с НКК «Победа» провели большую работу для уточнения официального списка героев – уроженцев молдавской земли. Результатом этого поиска стало издание книги-альбома «Герои земли молдавской».

В процессе работы над проектом группа авторов также выявила много упущений и ошибок на Аллее героев. Выяснилось, что там отсутствует гранитная плита с именем Героя Советского Союза, кишинёвца, лётчика А. Соколова. Также были обнаружены ошибки в надписях на плитах двух Героев Советского Союза, а на плитах четырёх кавалеров ордена Славы вообще не указаны их воинские звания.

В связи с установленными (вышеназванными и другими) фактами было принято решение к 75-летию Победы расширить Аллею героев мемориального комплекса, установив там семь новых гранитных плит: четыре – Героям Советского Союза (гвардии батальонному комиссару (майору) А. М. Соколову, гвардии майору Г. Г. Черниенко, генерал-майору П. П. Вершигоре, гвардии капитану В. А. Бочковскому) и три – полным кавалерам ордена Славы (гвардии сержанту А. Е. Белецкому, сержанту П. И. Емельянову и гвардии старшине В. И. Тихоняку).

Эту и другую собранную информацию участники проекта систематизировали, оформили в виде предложений и направили в адрес высшего руководства страны.

Реанимировать сердце Аллеи

Один из участников проекта и автор книги Виктор Гайчук, почти месяц назад избранный министром обороны, целиком и полностью выступает за приведение в полный порядок мемориала «Вечность».

– Мы предпримем все усилия, чтобы памятник погибшим в этой кровавой войне был приведён в нормальное состояние, – отметил В. Гайчук. – Я уверен, что страна в целом и президент нас поддержат в этом обязательно. И мы достойно встретим 75-летие победы над фашизмом.

Историк Б. Шаповалов выказал надежду, что под контролем Союза офицеров, при непосредственной поддержке президента Игоря Додона и правительства страны к 75-летию Победы советского народа над фашизмом мемориальный комплекс «Вечность» и его сердце – Аллея героев молдавской земли будут приведены в достойный и надлежащий вид.

Анастасия Погодина