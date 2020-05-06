Выживший в гетто

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Иосиф Белоус – о страхе смерти, жажде жизни и зверствах фашистов

Иосиф Давыдович Белоус – один из тех, кому после пройденных адских кругов гетто посчастливилось остаться в живых. Ныне он возглавляет Ассоциацию евреев Молдовы, бывших узников фашистских гетто и концлагерей. Каждый из узников помнит своё освобождение. Из множества подобных освобождений и была соткана Великая Победа.

Смертельный спор

– Иосиф Давыдович, вам было всего два года, когда началась война. В этом возрасте дети ещё мало что запоминают, но память ребёнка полнится воспоминаниями родителей…

– Фашисты – это нелюди, они не смотрели на возраст, даже грудных детей расстреливали, малыши вместе с родителями попадали в гетто. На территории Транснистрии было 220 концлагерей и гетто. Самое большое – в Рыбнице, туда мы и попали. Мама рассказывала, что, когда мне было около двух с половиной лет, жандарм выстрелил над моей головой. Я очень испугался и не разговаривал почти до 8 лет. До сих пор, когда волнуюсь, начинаю заикаться. Почти три года мы жили в гетто под страхом смерти. Голодали, основная еда – сырой лук. В конце 1941 года пришли два мальчика – Лёня и Иосиф Долмацкие. Их родителей убили. Лёне было 15 лет, Иосифу – 12. Они были вместе с нами до прихода Красной армии и стали членами нашей семьи. В любой ситуации люди остаются людьми.

– Каждый день любой из узников мог умереть, и умирали…

– То, что я выжил, – это везенье. Смертельных ситуаций было много. К примеру, 8 марта 1942 года Антонеску дал приказ уничтожить все гетто вдоль Днестра. Мама рассказывала, холодно тогда было. С одной стороны стояли женщины и дети, с другой – мужчины, а в это время решался вопрос, уничтожить нас или нет. Спорили полковник, отвечавший за гетто, и майор, который нёс ответственность за гарнизон и должен был выполнить приказ. Они спорили практически весь день, а люди ждали, какой будет вынесен приговор. Верх в споре одержал полковник. Он сказал, что евреи будут строить парк и памятник Антонеску, а маленькие дети – носить камешки.

– Он выиграл спор ради парка или в нём было что-то человеческое?

– Что-то человеческое было. Потом все узники собрались и купили ему в подарок часы, но он сказал продать их и накормить сирот. Этот человек оказался исключением из общего правила. Благодаря ему мы остались живы. Остальные гетто вдоль Днестра были уничтожены. Когда 30 марта 1944 года освободили гетто, Лёня Долмацкий ушёл в Красную армию и под Берлином встретил этого полковника. К тому времени, после Ясско-Кишинёвской операции, Румыния уже перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Евреев уничтожали десятками, сотнями тысяч. Поэтому надо говорить правду, рассказывать о чудовищных зверствах фашизма.

Сквозь блики Днестра

– Вы помните день вашего освобождения?

– Конечно, помню. Дети запоминают яркие события, а мне было уже почти пять лет. Мы вернулись домой в Кодыму. Ехали на грузовике, и по пути я восхищался блеском Днестра – он был прекрасен. Ещё помню, как к нам пришёл раненый немец и говорил, что Гитлер капут, что хочет домой к своим детям. Помню, как калмыки на лошадях приехали, один из них ударил маму нагайкой по лицу, у неё на всю жизнь остался шрам. Детская память сохранила много фрагментов тех лет. Ну а потом началась мирная жизнь. Я окончил школу в 1956 году, приехал в Кишинёв. Сначала хотел поступить в сельхозинститут и стать агрономом, но не получилось. Тогда Хрущёв издал приказ, которым узаконил три года отработки на производстве для желающих поступить в вуз. Вот я и трудился токарем на ремонтно-механическом заводе Минсельхоза. В 1958 году меня призвали в армию. Во время службы окончил Высшую школу МВД в Вильнюсе. В 1961 году поступил в Кишинёвский государственный университет на исторический факультет, но в итоге стал экономистом.

– Вы преподавали без малого полвека…

– После вуза меня направили в школу № 2, одну из лучших в Кишинёве, где я преподавал историю и обществоведение на английском языке. Потом поступил в аспирантуру в Москве, три года учился в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. С 1968 по 1991 год работал в Кишинёвском госуниверситете. Потом экономический факультет перевели в Экономическую академию, и я ушёл. В 1995 году ректор Международного независимого университета Молдовы ныне покойный Андрей Галбен пригласил меня к себе. В УЛИМе я проработал до 2013 года.

Прав был Бисмарк

– Как человек, хорошо знающий историю, что можете сказать о переписывании истории?

– По этому поводу блистательно высказался Отто Бисмарк: битвы выигрывают генералы, а войны – учителя истории. Представьте, что рассказывают о Великой Отечественной войне педагоги, которые преподают историю румын?! Спросите у любого американского школьника, кто победил в этой войне, – и все скажут, что США. Даже Дональд Трамп так считает. Они не желают знать, что открыли второй фронт лишь в марте 1945 года. В школе им внушают, что Америка – страна-победитель, и они в это верят. А в Молдове некоторые граждане в погонах утверждают, что во время войны евреев в Бессарабии уничтожали русские, а не румыны. Спорить с такими людьми – всё равно что плевать против ветра.

– Но нельзя же позволять такой лжи завладевать умами…

– Я часто выступаю на разных мероприятиях для широкой аудитории и буду говорить правду, пока жив. Но когда не станет меня и таких, как я, люди, переписывающие историю, будут делать что захотят. Они и так уже поменяли названия многих улиц, носящих имена героев войны.

…И за того парня

– Ваше поколение отличается удивительным человеколюбием…

– В английском языке есть очень точное определение бывших узников гетто – Holocaust survivors – выжившие в холокосте. Мы очень любим жизнь, живём за себя и за того парня, которому не суждено было выбраться из гетто. Первым председателем Ассоциации бывших узников был неподкупный следователь МВД Михаил Небрат. Затем её возглавил учитель математики Шапс Ройф из села Бужоры Криулянского района. Селяне настояли, чтобы он стал председателем колхоза. Спустя несколько лет к хозяйству присоединились ещё 19 сёл, а сам колхоз стал миллионером. Потом ассоциацию возглавил Владимир Цинклер – член сборной СССР по футболу. Я могу назвать множество имён бывших узников гетто. Эти люди жили правильно и честно, создавая вокруг себя ареалы добра. Нас отличает неутолимая жажда жизни. Мы хотим многое успеть.

– Сколько человек сейчас входит в ассоциацию бывших узников?

– Нас осталось всего 48. В 1995 году, когда была создана организация, нас насчитывалось 600 человек. Все годы я был первым заместителем председателя и вот уже два года возглавляю ассоциацию. Мы помогаем нашим больным, а их – большинство. По мере сил решаем насущные вопросы, выступаем перед школьниками. У нас есть старожилы, которым за 90 лет. Конечно, многие уехали.

– А вам никогда не хотелось уехать?

– Нет. За границей сложно найти работу, близкую по духу. Здесь я на своём месте, в Молдове я нужен. Через мою жизнь прошло около 5,5 тыс. студентов. Я смотрю на состав парламента и вижу там много своих учеников. Нынешний мэр Кишинёва Ваня Чебан – тоже мой студент. И все они ко мне нормально относятся, потому что я старался быть доброжелательным и справедливым педагогом.

Донести правду

– Молдова только в прошлом году приняла учебную программу, в рамках которой должна изучаться и история холокоста. Программа уже в действии?

– Я посмотрел программу, там фактически ничего о холокосте не говорится. Но надо исходить ещё и из того, кто будет читать этот предмет. Многое зависит от учителя.

– Вы как-то говорили, что до сих пор отыскиваете массовые захоронения евреев…

– Вся Молдова усыпана еврейскими костями. Если посчитать всех, то наберётся до миллиона человеческих жертв. Только в украинской Доманёвке лежат 28 тыс. евреев во рвах, и там же рядом с Балтой покоятся 50 тыс. румынских цыган, которых вывезли, обещая дать им земли. В Колбасне было расстреляно около 20 тыс. В Одессе только за три дня было убито 90 тыс. евреев. В Дубоссарах нашли свой вечный покой 18 тыс. человек, среди них 42 моих прямых родственника – дяди с семьями, они были старше моего отца. Евреев уничтожали десятками, сотнями тысяч. Поэтому надо говорить правду, рассказывать о чудовищных зверствах фашизма. Замалчивание правды приводит к тому, что у людей складывается совершенно неверное представление о творившихся на территории Бессарабии преступлениях. Люди не должны быть пассивными и должны помнить тех, кто освободил мир.

ДОСЬЕ

Иосиф Давыдович Белоус родился в селе Крутые Кодымского района Одесской области 11 июля 1939 года. В 1941 году вместе с семьёй попал в Рыбницкое гетто. После войны окончил КГУ с красным дипломом, а затем аспирантуру в МГИМО. Доктор экономических наук, профессор. В 2000 году Американским институтом библиографии был признан Человеком года.

Наталья Устюгова