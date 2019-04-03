Выжить в Молдове: сколько денег нужно в месяц на взрослого и на ребёнка (ИНФОГРАФИКА)

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Чтобы “выжить” в нашей стране, на ребёнка до года требуется потратить 712 леев в месяц. Так считает Национальное бюро статистики Молдовы, которое опубликовало соответствующую статистику.

С цифрами, однако, категорически не согласны молодые родители. Они говорят, что в 700 леев в лучшем случае им обходятся только подгузники, не говоря уже о других нуждах малыша. На дошкольника, согласно данным НБС, тратится в среднем 1 540 леев, а на ребёнка школьного возраста или подростка – 2 031 лей.

Что касается взрослого населения, средний прожиточный минимум составляет 2 016 леев. Для мужчин эта сумма составляет 2 186 леев, а для женщин – 1 830 леев. В то же время, для лиц пенсионного возраста прожиточный минимум составляет 1 574 лея, пишет tv8.md.