Выжали все соки

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О недобросовестной практике поставки продуктов питания

Воспитанников школ и детсадов Молдовы поят украинскими фруктовыми напитками с повышенным содержанием сахара, что противоречит стандартам, применяемым в нашей стране. Ассоциация производителей консервов РМ забила тревогу, после того как получила лабораторные результаты качества фруктовых «соков», поставляемых страной-соседкой.

Нектар не для души

Случаи поставки в детсады и школы Молдовы некачественных продуктов питания стали настолько частым явлением, что их числу мы уже потеряли счёт. На этот раз скандал разразился из-за импортируемой с Украины фруктовой консервированной продукции. Одна из компаний, выигравшая тендер на поставку соков в образовательные и медицинские учреждения страны, была уличена в недобросовестной практике. Претензии к ней состояли в том, что под видом сока детей поили нектарами, о чём не было никакой информации на упаковке товара, как предусматривается законодательством РМ.

Руководитель отдела маркетинга одной из молдавских компаний – производителей сока Виталий Крупененков сказал в комментарии «АиФ в Молдове», что члены Ассоциации производителей консервов (АПК) в последнее время заметили, что тендеры выигрывает компания, поставляющая соки с Украины.

– Все члены Ассоциации производителей консервов всегда участвуют в тендерах на закупки в госучреждения, – говорит В. Крупененков. – Нам показалось нелогичным, что тендер выигрывает поставщик украинских соков, несмотря на то что молдавские производители на аукционах всегда предлагают цены на уровне себестоимости с небольшой коммерческой надбавкой на дистрибуцию и логистику.

«Нам показалось нелогичным, что тендер выигрывает поставщик украинских соков, несмотря на то что молдавские производители на аукционах всегда предлагают цены на уровне себестоимости с небольшой коммерческой надбавкой на дистрибуцию и логистику».

Доказано экспертизой

Заподозрив неладное, ассоциация решила отправить образцы так называемых яблочного и томатного соков на экспертизу, чтобы проверить их состав. Так как в нашей стране нет соответствующей лаборатории, экспертизу заказали в Германии, в Институте анализа пищевых продуктов CHELAB.

Лабораторные анализы выявили в фруктовых напитках мальтозу и изомальтозу. По словам Виталия Крупененкова, в натуральных соках эти вещества, согласно молдавским стандартам, не могут присутствовать. Их наличие свидетельствует об искусственном введении в качестве сахарозаменителей. В томатном соке тоже было выявлено повышенное содержание фруктозы и глюкозы, что говорит о добавлении сахара. В обоих случаях информация на упаковке не соответствует действительности.

«Участвуя в государственных тендерах на закупку 100% натурального фруктового сока без сахара, компании, поставляющие в Молдову продукцию «Соки Украины», в которых содержится всего 60% натурального сока с добавлением сахара и сахарозаменителей, являются нарушителями закона и намеренно мошенничают, вводя в заблуждение госорганы и потребителей», – говорится в жалобе АПК, направленной в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и в Генпрокуратуру.

На условиях честности

Как выяснила «АиФ в Молдове», эта экспертиза и обнародование её результатов Ассоциацией производителей консервов была затеяна, во-первых, чтобы повысить добросовестность производителей и поставщиков соков, чтобы они корректно информировали потребителей о составе предлагаемой им продукции. Во-вторых, чтобы добиться открытия в Молдове лаборатории, которая может проверять фруктовую часть различных продуктов. В-третьих, члены АПК требуют провести мониторинг по маркировке всех жидких фруктовых напитков на молдавском рынке. И, в-четвёртых, они хотят, чтобы все участники тендеров были в равных условиях.

В ответ на жалобу Ассоциации производителей консервов ANSA занялось проверкой маркировки и качества пищевых продуктов, в том числе соков и напитков на его основе.

Анастасия Погодина