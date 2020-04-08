Выздороветь и самоизолироваться

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У нас в стране уже есть излечившиеся от коронавируса люди. Они полностью здоровы и не будут источником заражения? С. Гыскэ, Унгены

– Да, эти люди идеально здоровы. Мы делаем два теста, чтобы убедиться в этом, – утверждает министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. – Но вылечившиеся должны ещё 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения и медучреждений, которые выписывают пациентов. Семейному врачу передаётся выписка, где указаны эти обязательства.

Пользуясь случаем, ещё раз напоминаю, что самоизоляция означает отсутствие контакта не только с третьими лицами, но и с самыми близкими людьми.