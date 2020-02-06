Вывозила молдаванок в Турцию для занятия проституцией: жительница Яловен сядет на 16 лет

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Жительницу Яловенского района приговорили к 16 годам лишения свободы и обязали выплатить судебные издержки в размере 33 тыс. леев. Приговор был вынесен в рамках дела о торговле людьми.

По словам прокуроров, в период с 2014 по 2016 годы обвиняемая завербовала семерых девушек из социально уязвимых семей, в том числе несовершеннолетнюю. Жертв заставляли оказывать сексуальные услуги в Турции.

Обвиняемую задержали в прошлом году в Греции после того, как власти Молдовы объявили её в международный розыск. По требованию молдавской прокуратуры задержанная была экстрадирована и привлечена к уголовной ответственности.