Вывозил молдаванок в сексуальное рабство: прокуроры отправили торговца людьми за решётку

Вывозил молдаванок в сексуальное рабство: прокуроры отправили торговца людьми за решётку

Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о вынесении судебного приговора в отношении торговца людьми, который завербовал 2 гражданок Молдовы для трудоустройства на Северном Кипре. Мужчину приговорили к 10 годам тюремного заключения.

В период с ноября по декабрь 2015 года злоумышленник обещал жертвам найти для них работу в Дубае, однако в итоге привёз 20-летних девушек на Северный Кипр. У жертв забрали паспорта и заставили ежедневно “обслуживать” 7-8 клиентов.

Свои обещания по зарплате “работодатель” также не выполнил. Жертвы обязали выплатить так называемый “долг” за билеты. В итоге одна из девушек вернулась в Кишинёв совсем без денег, поскольку всё заработанное ушло ​​на покрытие “долга”.

По словам потерпевших, им пришлось принять предложение о работе за границей по финансовым соображениям: у одной девушки умер отец, а у второй жертвы оба родителя были больны. В итоге Апелляционная палата Кишинева также постановила, что осуждённый должен выплатить каждой жертве по 50 000 леев в качестве морального ущерба.

Стоит отметить, что 34-летний обвиняемый ранее уже был осуждён за грабёж и организацию нелегальной миграции.

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