Выступление Батрынчи “без купюр” в ПАСЕ: Если это не остановить, Европа исчезнет! (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов выступил с жесткой критикой по поводу резолюции, принятой ПАСЕ в поддержку легализации в странах Совета Европы однополых браков и усыновления подобными парами детей.

В частности, как отметил на заседании ПАСЕ Влад Батрынча, за последние десятилетия Советом Европы был принят целый ряд резолюций в целях продвижения прав сексуальных меньшинств – от трансгендеров до интерсексуалов, однако, как оказалось, авторам сегодняшней резолюции, всего этого мало.

– Мы четко замечаем последовательность вещей: в июне этого года Совет Европы продвигает решение, благодаря которому забрать ребенка из семьи стало проще. Появилось положение о том, что интересы ребенка выше, чем органические интересы его семьи и родителей. Но ведь ребенок не в состоянии принять решение в своих интересах, а этого и не требуется, главное – забрать ребенка, – сказал он.

По словам Батрынчи, “сегодня происходит следующий шаг: появляется резолюция, которая требует от всех 47 стран Совета Европы содействовать регистрации однополых браков и признать их право на усыновление ребенка”.

В моей стране, в Республике Молдова, Конституция четко говорит, что брак – это союз мужчины и женщины. И, соответственно, получается, что авторы данной резолюции говорят о том, что Конституцию надо изменить, ссылаясь при этом на решения Европейского суда по правам человека. Но ЕСПЧ никогда не говорил, что суверенное право страны менять Конституцию можно нарушить для того, чтобы учесть интересы какой-либо группы людей. Это суверенное право страны – иметь собственную Конституцию. В Молдове в сентябре прошел Всемирный конгресс семей, в нем приняло участие более 130 стран. Это ценности нашего народа и Конституции, и сегодня получается, что в Совете Европы наша страна попадает в очень деликатную ситуацию, потому что мы обязаны соблюдать нашу Конституцию, – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что авторы резолюции несколько раз ссылаются на Европейский суд и говорят о том, что государства-члены СЕ должны согласовывать свои конституционные нормативные положения и политику, исходя из прав сексуальных меньшинств. Более того, государствам рекомендуют воздержаться от изменения Конституции, препятствующих регистрации однополых браков. Это поставит все 47 стран-участниц Совета Европы в очень трудную ситуацию, уверен социалист.

– Мы считаем, что пора остановить это организованное наступление на институт традиционной семьи. Очень много уважаемых людей борются за демократию, и эти уважаемые люди были воспитаны матерью и отцом, рождены в любви, а впоследствии борются за демократию в Европе и во всеми мире. Мы считаем, что институт семьи тоже нужно защищать. Мы видим демографическую ситуацию в Европе. Мы видим, что на двух взрослых детей есть всего один ребенок – так говорит статистика. Мы считаем, что это надо остановить, иначе через 50 лет Европа может просто исчезнуть! А если будут сокращаться европейцы, то, вполне возможно, что и Европа будет называться по-другому, потому что появятся другие правила, другие принципы и другие понятия, – подытожил Влад Батрынча.

Президент Молдовы Игорь Додон похвалил депутата ПСРМ за эмоциональное выступление.

– Это – позиция не только моя и Партии социалистов, но и подавляющего большинства граждан Молдовы. Статья 48 (подпункт 2) Конституции Республики Молдова гласит: «Семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей.» Уверен, что так было, есть и будет! – отметил глава государства.