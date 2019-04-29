Выстрелы на Чеканах: пьяный мужчина пальнул из окна своей квартиры в воздух и в людей

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Выстрелы раздались сегодня после обеда в столичном секторе Чеканы. Молодой человек пальнул из пневматического оружия в воздух, а также в людей. К счастью, раненых нет.

По информации полиции, 26-летний молодой человек произвел несколько выстрелов из окна квартиры на восьмом этаже в доме по улице Михаил Садовяну. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина живет вместе с женой, но в момент ЧП дома он был один.

Соседи вызвали полицию, которая забрала стрелка в участок. У молодого человека конфисковали оружие. По факту случившегося возбуждено дело об административном нарушении, ему грозит до трех тысяч леев штрафа, пишет realitatea.md.