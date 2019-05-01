Выстрелы на Буюканах: пьяный покупатель “выяснял отношения” с продавцом цветов

Выстрелы на Буюканах: пьяный покупатель “выяснял отношения” с продавцом цветов

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвёл 5 выстрелов. Инцидент произошёл вчера вечером на цветочном рынке возле кинотеатра “Флакэра”, в столичном секторе Буюканы.

Как сообщает столичная полиция, 55-летний мужчина вступил в конфликт с продавцом и вытащил оружие. На место происшествия прибыли сотрудники частного охранного агентства и полиции, пишет tv8.md.

К счастью, никто не пострадал. Мужчина владел оружием на законных основаниях.

Нарушителя доставили в Инспекторат полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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