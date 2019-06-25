Высший совет магистратуры требует отставки судьи КС Корнелиу Гурина

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Члены Высшего совета магистратуры потребовали в рамках сегодняшнего заседания отставки судьи Конституционного суда Корнелиу Гурина.

Корнелиу Гурин был назначен судьёй Конституционного суда Высшим советом магистратуры в декабре 2018 года. Примечательно, что в период с 2013 по 2016 гг. Гурин исполнял должность генерального прокурора Республики Молдова, передаёт protv.md.

Напомним, что Венецианская комиссия обнародовала заключение по конституционной ситуации в Республике Молдова и возможному роспуску Парламента РМ, в котором в пух и прах разбила все последние решения Конституционного суда.