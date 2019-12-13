Высший совет магистратуры одобрил отставку двух судей

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Высший совет магистратуры (ВСМ) сегодня принял прошения об отставке судей Высшей судебной палаты Иона Друцэ и Олега Стерниоалэ. В их отношении проводится уголовное расследование за незаконное обогащение и отмывание денег в особо крупных размерах.

В прошениях об отставке двое судей ссылались на статью 26 Закона о статусе судьи, которая предусматривает «отставку судьи». Они подали свои заявления в законодательный форум после того, как неоднократно заявляли, что не признают законность действующего состава ВСМ, передаёт moldpres.md.

Также сегодня члены ВСМ назначили на должности 31 судью. Те приняли присягу и должны занять свои посты в районных судах в этом месяце. В повестку дня сегодняшнего заседания ВСМ были включены девять пунктов, в том числе перевод судей из одного суда в другой.

Судья Олег Стерниоалэ был задержан 4 ноября. В его отношении проводится расследование на предмет отмывания денег в особо крупных размерах. И судья Ион Друцэ был лишен иммунитета 24 сентября 2019 года на тех же основаниях.

27 сентября более 200 судей участвовали в общем собрании судей, в рамках которого приняли решение отозвать с должностей полный состав ВСМ. Тогда за отзыв исполняющего обязанности председателя ВСМ Дорела Мустяцэ проголосовали 164 из 202 судей, присутствовавших на собрании. Виктор Мику был отправлен в отставку 118 голосами, Анатолие Галбен – 162, Луиза Гафтон, Петру Морару и Нина Чернат – 167, а запасной член Анатолие Пахапол – 155 голосами.