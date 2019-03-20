Высшая судебная палата вынесла решение по делу «La soacra»

Высшая судебная палата вынесла решение по делу «La soacra»

Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело «La soacra» на пересмотр.

По словам адвоката Дмитрия Слусаренко, судьи ВСП почти год рассматривали дело в отсутствие сторон, а во вторник решили вернуть его на пересмотр, пишет tv8.md.

Стоит отметить, что в январе 2018 года Апелляционная палата приговорила к 6 с половиной годам лишения свободы бывшую сотрудницу Управления торговли примэрии Людмилу Бошканян и бывшего сотрудника Центра общественного здоровья Василия Тома, которые за взятку закрыли глаза на множественные нарушения, которые допускались в кафе «La soacra», что привело к трагедии. Пожарный Сергей Попел был приговорён к семи годам тюремного заключения, а администратор кафе Андрей Ярына – к 6 годам тюрьмы.

Напомним, кафе «La Soacra», расположенное на Центральном рынке Кишинева, сгорело 9 января 2016 года: там произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

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