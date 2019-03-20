Высшая судебная палата вынесла решение по делу «La soacra»

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Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело «La soacra» на пересмотр.

По словам адвоката Дмитрия Слусаренко, судьи ВСП почти год рассматривали дело в отсутствие сторон, а во вторник решили вернуть его на пересмотр, пишет tv8.md.

Стоит отметить, что в январе 2018 года Апелляционная палата приговорила к 6 с половиной годам лишения свободы бывшую сотрудницу Управления торговли примэрии Людмилу Бошканян и бывшего сотрудника Центра общественного здоровья Василия Тома, которые за взятку закрыли глаза на множественные нарушения, которые допускались в кафе «La soacra», что привело к трагедии. Пожарный Сергей Попел был приговорён к семи годам тюремного заключения, а администратор кафе Андрей Ярына – к 6 годам тюрьмы.

Напомним, кафе «La Soacra», расположенное на Центральном рынке Кишинева, сгорело 9 января 2016 года: там произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.