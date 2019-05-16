Высшая судебная палата вынесла окончательный приговор экс-главе налоговой инспекции района Сынжерей

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Генеральная прокуратура сообщает, что ВСП вынесла окончательный приговор бывшей начальнице Государственной налоговой инспекции района Сынжерей, обвиняемой в восьми случаях пассивной коррупции.

Дело на имя обвиняемой было заведено в 2013 году. Прокуроры заявили, что в период между 2011 и 2014 годами чиновница получала от экономических агентов взятки за то, что не проводила проверки, изменяла данные, полученные в ходе контроля, а также закрывала глаза на многие нарушения.

3 марта 2018 года бывшая госслужащая была осуждена первой инстанцией на 8 лет, с наложением штрафа в размере 140 000 леев и лишением права занимать государственные должности сроком на 7 лет, пишет tv8.md. Впоследствии приговор был обжалован обеими сторонами в Апелляционной палате Бельц. Новый приговор предполагал 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 60 000 леев и лишением права занимать государственные должности в течение 5 лет.

В свою очередь, решение Апелляционной палаты было обжаловано сторонами в Высшей судебной палате. Заседание прошло 8 мая, а приговор остался без изменений.