Высшая судебная палата приостановила работу на 10 дней. Заседания перенесены

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Высшая судебная палата приостановила работу на 10 дней. В связи с этим все запланированные заседания были перенесены.

Учреждение приостановило деятельность с сегодняшнего дня до 17 апреля в связи с пандемией COVID-19. Судебные заседания, в том числе вынесение решений по уголовным делам, назначенные в этот период, были перенесены. Однако в случае необходимости и в неотложных ситуациях судьи могут рассматривать определенные представляющие интерес или неотложные дела, передаёт realitatea.md.

Напомним, что бюджетники будут отдыхать с 7 по 17 апреля включительно. Соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как данная рекомендация поступила от Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

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