“Высшая степень цинизма!”. Батрынча пристыдил оппозицию, выступившую против инициативы о снижении долгового бремени на граждан (ВИДЕО)

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Правительство Иона Кику первым из всех правительств страны за последние несколько лет озаботилось тем, как снизить долговое бремя на граждан, образовавшееся в результате “кражи века”. А критика оппозиции в адрес данного проекта является высочайшим цинизмом. Об этом заявил депутат ПСРМ, вице-спикер Влад Батрынча при обсуждении этой инициативы на сегодняшнем заседании парламента.

– Особенно цинично звучит, когда некоторые наши коллеги, которые входили в то правительство, взвалившее эту кражу на государственный бюджет, сегодня вас спрашивают: “А почему так, а не по-другому?”. Все прекрасно знают, что это первое решение, и это то, что мы можем сегодня сделать из доходов НБМ, чтобы упростить жизнь гражданам, – сказал он.

Батрынча также отметил, что в последнее время правовые органы впервые начали предпринимать меры для возвращения украденных денег, тогда как так все называемые “проевропейские правительства” ничего не сделали для этого.

– Граждане должны понимать, что сегодня правительство нашло решение для того, чтобы уменьшить долговое время. Сохраненные за счет этого в бюджете деньги мы сможем направить на социальные и инфраструктурные программы, а также на те цели, которые интересны гражданам. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что правовые органы делают всё для того, чтобы вернуть украденные деньги. Это хорошая инициатива, и мы её поддержим, – добавил он.

Напомним, ранее с инициативой уменьшения долгового бремени на граждан, образовавшегося в результате кражи миллиарда, выступил Игорь Додон. Предложение было поддержано правительством Иона Кику.