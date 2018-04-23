Высокопоставленный сотрудник МВД может сесть на 5 лет за взятку в 200 тысяч евро

Один из руководителей Нацинспектората расследований сам отправился на скамью подсудимых.

Он обвиняется в злоупотреблении влиянием, так как потребовал 200 тысяч евро от экономического агента, фигурирующего в деле об уклонении от уплаты налогов, пишет tv8.md.

По данным прокуратуры, в обмен на вышеуказанную сумму чиновник пообещал повлиять на следователей и прокуроров, ведущих данное дело. В рамках этого дела администраторы экономического агента были задержаны по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коррумпированный сотрудник МВД пообещал вызволить тех из-под ареста, а впоследствии и вывести из уголовного дела.

В ходе уголовного преследования прокурор направил в Генинспекторат полиции запрос об отстранении чиновника от работы на время расследования. Тот полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 150 тысяч леев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.