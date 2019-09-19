Высокие гости продолжают прибывать в Молдову для участия в Молдавско-российском экономическом форуме (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с председателем российской Общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александром Калининым, который уже во второй раз принимает участие в Молдавско-российском экономическом форуме. Организация, возглавляемая Калининым, объединяет около 400 тысяч ассоциированных членов во всех регионах Российской Федерации.

Господин Калинин приветствовал проведение Форума, отметив, что деловые люди из России проявляют повышенный интерес к установлению партнерских отношений с молдавскими предпринимателями, особенно в области сельского хозяйства, для создания совместных предприятий и так далее. Приветствовал Александра Калинина в Кишиневе и отметил, что в этом году Форум, проходящий под девизом «Партнерство без границ», организован на новом уровне и открывает новые широкие возможности для сотрудничества, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства выразил уверенность в том, что это мероприятие создает очень хорошие перспективы для расширения и укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами.