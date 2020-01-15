Высокая скорость стала причиной серьёзного ДТП на трассе Кишинёв-Хынчешты

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Автомобили BMW и Volkswagen вылетели с трассы и угодили в кювет после того, как один из водителей превысил скорость движения и не справился с управлением. Авария произошла сегодня утром на трассе Кишинёв-Хынчешты, вблизи населённого пункта Бардар Яловенского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, оба автомобиля двигались по разным полосам, но в одном направлении – из Кишинёва в сторону Хынчешт. 21-летний водитель автомобиля BMW, в котором также находилась 21-летняя девушка и 20-летний парень, все жители города Резина, превысил скорость движения и не справился с управлением. В результате этого машина врезалась в Volkswagen, за рулём которого находился 59-летний житель города Хынчешты. После столкновения оба автомобиля вылетели с трассы и угодили в кювет.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Тем не менее, органы правопорядка возбудили уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства дорожного инцидента. Виновному водителю грозит штраф в размере 15 000 леев и 6 штрафных пунктов.