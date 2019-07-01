Высокая скорость стала причиной двух серьёзных ДТП, в результате которых один человек скончался, а трое получили травмы

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В минувшие выходные в стране произошли две серьёзные аварии, в результате которых скончался один человек, а ещё трое получили серьёзные травмы. Среди пострадавших – 5-летний ребёнок.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, первое ДТП произошло в селе Александру чел Бун Сорокского района. 45-летний водитель на высокой скорости выехал на обгон на встречную полосу и врезался в машину, которая двигалась по правилам. Водитель скончался по дороге в больницу, а 22-летний водитель второго автомобиля и его пассажир, 5-летний ребёнок, получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу.

Вторая авария произошла в Бричанском районе. 25-летний водитель также ехал на высокой скорости и уснул за рулём. Автомобиль вылетел с трассы, врезался в дерево и перевернулся. 23-летняя пассажирка была доставлена в больницу с травмами.

Все 985 водителей, которые были задокументированы сотрудниками НИП за превышение скорости в выходные дни, могли бы попасть в подобные ситуации. В связи с этим патрульные призывают водителей пристёгивать ремень безопасности и соблюдать скоростной режим не для того, чтобы не быть оштрафованным, а ради собственной безопасности и безопасности своих пассажиров.