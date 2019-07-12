Вышла из магазина и не вернулась: пропавшую жительницу Рыбницы разыскивают родные (ФОТО)

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В Рыбнице разыскивается без вести пропавшая Рымарь Людмила 1966 года рождения. 8 июля около 9 часов утра женщина вышла из магазина и ушла в неизвестном направлении. До сих пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 45–50 лет, рост 168 см, худощавого телосложения. Волосы русые. Особые приметы: на обоих предплечьях есть поперечные рубцы от порезов, в области переносицы – поперечный шрам. На средней фаланге пальца одной из рук – татуировка в виде надписи.

В день исчезновения была одета в светлую блузку на металлических заклёпках от груди до пояса, бледно-розовую юбку ниже колен. На шее – тонкая цепь из жёлтого металла с кулоном-подковой. На безымянном пальце – обручальное кольцо. Была обута в светлые босоножки-лодочки.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении Рымарь Людмилы Анатольевны, просьба сообщить по телефонам: 102, 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, 0 (533) 8-15-29.