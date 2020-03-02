Вышла из больницы на прогулку и не вернулась: в Кишинёве разыскивают пенсионерку

Вышла из больницы на прогулку и не вернулась: в Кишинёве разыскивают пенсионерку

В Кишинёве пропала 72-летняя Чаун Шаура. В воскресенье вечером она вышла на прогулку из больницы №4, расположенной на улице Колумна, и не вернулась.

Приметы: рост 156 см, телосложение худощавое, волосы седые, длинные. Была одета в пальто до колен бежевого цвета, чёрные штаны, обута в чёрные полусапожки.

Пропавшая страдает деменцией. Возможно, ей требуется медицинская помощь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят звонить в службу 112 или по номеру +373 79 61 63 81.

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