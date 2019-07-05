Вышел из тюрьмы и снова пошёл воровать: в столице задержали злостного рецидивиста (ВИДЕО)

Вышел из тюрьмы и снова пошёл воровать: в столице задержали злостного рецидивиста (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 33-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении серии краж из столичных офисов. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления.

В мае в полицию поступило 2 сообщения о кражах. Подозреваемый входил в холлы офисов и, пользуясь невнимательностью сотрудников, выносил деньги. Причинённый ущерб оценивается в 78 200 леев. В ходе следственных действий сотрудники полиции также установили, что мужчина совершил не менее 10 краж из офисов на территории муниципия.

Задержанный признал свою вину. По его словам, из-за недостатка финансов он крал чужие сумки и портмоне, оставленные без присмотра. Стоит отметить, что в апреле этого года мужчина освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В соответствии с действующим уголовным законодательством ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.

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