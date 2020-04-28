Вышел из дома и не вернулся: в Чадыр-Лунге разыскивают без вести пропавшего мужчину

0

47-летний житель муниципия Чадыр-Лунга вышел из дома в неизвестном направлении 24 апреля и не вернулся. Полиция города объявила его в розыск.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят сообщать об этом в инспекторат полиции города Чадыр-Лунга или по телефонам: 112; 0 (291) 2-99-02; 078-988-099.

Данные можно оставить и анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.