Вышел из дома и не вернулся: в Чадыр-Лунге разыскивают без вести пропавшего мужчину

Вышел из дома и не вернулся: в Чадыр-Лунге разыскивают без вести пропавшего мужчину

47-летний житель муниципия Чадыр-Лунга вышел из дома в неизвестном направлении 24 апреля и не вернулся. Полиция города объявила его в розыск. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят сообщать об этом в инспекторат полиции города Чадыр-Лунга или по телефонам: 112; 0 (291) 2-99-02; 078-988-099.

Данные можно оставить и анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».

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