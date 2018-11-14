Вырванные из недр забвения

О том, что в Молдове возрождается память людей о войне 1914–1918 годов

11 ноября в Париже прошёл Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны. Десятки глав государств и правительств, среди которых был и президент Республики Молдова Игорь Додон, приняли участие в торжествах.

А вот в Кишинёве историческую дату отметили так тихо, что её никто и не заметил. Лишь Национальный координационный комитет «Победа», посольство РФ в РМ и представительство Россотрудничества почтили память героев Первой мировой войны и возложили цветы на их могилы. А на официальном уровне никаких мероприятий не проводилось. В отличие от юга республики, где за последние четыре года произошёл настоящий прорыв в исследовании событий столетней давности, в историческом просвещении и возрождении народной памяти о Великой войне 1914–1918 годов.

За царя, за Отечество!

Краеведы – необыкновенные люди! Заинтересовавшись прошлым, они извлекают из его глубин события и имена, которые поначалу интересны только им одним. Потом выясняется, что они воскресили забытую страницу истории целого народа. Подобное произошло с директором информационно-консультативного центра «Диалог» Светланой Капанжи из Чадыр-Лунги.

Александр Михов, уроженец села Валя Пержей, прадед Светланы, отдал свою жизнь за веру, царя и Отечество в Первую мировую войну. Многие годы у родных не было никаких сведений о нём. Правнучке погибшего солдата это не давало покоя… Когда в 2013 году в прессе стали появляться публикации, посвящённые предстоящему 100-летию начала Первой мировой, Светлана вернулась к семейной истории. Она написала проект «Память о забытой войне» в фонд «Русский мир», который тогда объявил конкурс работ на тему Первой мировой. Каково же было её удивление, когда проект получил финансовую поддержку.

В 2014 году Управление народного образования Гагаузии организовало конкурс эссе среди учащихся «Мои земляки – участники Первой мировой войны». Чадыр-Лунгская газета «Знамя» стала публиковать лучшие сочинения. В редакцию посыпались письма от читателей, которые делились воспоминаниями о своих дедах и прадедах, участниках той войны. В том же году в здании примэрии открылась выставка фотографий и документов, собранных Капанжи, – «Уроженцы Чадыр-Лунгской волости – участники Первой мировой войны 1914–1918 гг.».

Поиск привёл краеведа сначала в Национальный архив РМ. Потом она стала использовать свой отпуск и личные средства для работы в госархиве Одесской области, в Измаильском архиве и, наконец, в Российском государственном военно-историческом архиве…

Пионер историографии

Собрав материал, Светлана Капанжи обратилась за консультацией в научное общество болгаристов. Учёные, увидев, какую работу она проделала, были потрясены. Мало того что до энтузиаста-краеведа ни один историк республики не «копал» в этом направлении, не издал ни одной монографии об участии бессарабцев в Первой мировой войне – фундаментальный труд о войне составила женщина!

В 2017 году сборник документов «Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне 1914–1918 годов» Светланы Капанжи, к работе над которым подключились доктор истории Института культурного наследия Иван Думиника и другие учёные, увидел свет. Книга стала пионером в национальной молдавской историографии. Где бы ни проходила её презентация – в Кишинёве, в Комрате, в Чадыр-Лунге или в Тараклии – всюду её встречали на ура.

Кстати, о своём прадеде Светлана наконец-то узнала: Александр Михов, находясь в составе 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка, погиб 3 или 5 марта 1915 года в Карпатах…

Шлюзы народной памяти

После прочтения сборника многие жители юга республики стали искать материалы о своих предках, участвовавших в войне. Оказалось, что память о далёкой войне во многих семьях жива до сих пор – в виде старых фотографий, рассказов бабушек и дедушек, народных песен… Память эта соткана из судеб конкретных людей, которых война отняла у родителей, жён, детей. Поэтому их имена не подлежат забвению, сколько бы лет не минуло.

В этом убедила и научная конференция «Первая мировая война в истории юга Бессарабии», посвящённая 100-летию окончания Первой мировой войны, которая прошла недавно в Чадыр-Лунге. В её работе приняли участие историки, филологи, искусствоведы из Кишинёва, а также местные краеведы, преподаватели истории, потомки участников Первой мировой. Около 30 докладов было представлено в тот день. Встреча завершилась возложением цветов к мемориалу, где увековечены имена 60 солдат, – между прочим, построенному в 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой…

Многие десятилетия история войны 1914–1918 годов замалчивалась. А историческая наука рассматривала Первую мировую только как столкновение империалистических держав. О героизме солдат и офицеров, воевавших за веру, царя и Отечество, почти ничего не знали. Большинство памятников бессарабцам-фронтовикам, воздвигнутых во многих сёлах, советская власть снесла как наследие российской империи и румынской власти в крае…

За последние четыре года с лёгкой руки краеведов Гагаузии и Тараклийского района много сделано и делается для увековечивания памяти земляков. Может, пора уже и молдавской академической науке критически осмыслить события 1914–1918 годов и на основе своих исследований создать историческое полотно забытой войны – без мифов и идеологических клише, а официальному Кишинёву пересмотреть своё отношение к памяти героев Первой мировой и воздать должное их ратному подвигу, как это сделали жители юга республики?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Борьба столетий

Иван Думиника, доктор истории Института культурного наследия Министерства просвещения, культуры и исследований РМ: В год, когда Европа отмечает 100-летие окончания Первой мировой, в Кишинёве не прошло ни одного официального мероприятия, посвящённого этой дате, не состоялось ни одной научной конференции, не открылось ни одного памятника.

Похоже, в празднование окончания Первой мировой войны опять вмешалась политика. Это событие совпало со 100-летием оккупации или объединения (кто как расценивает это событие) Бессарабии Румынией. Накануне парламентских выборов, дабы лишний раз не привлекать внимание к спорной дате, власти предпочли проигнорировать юбилей Первой мировой. Хотя не будь той далёкой войны, не появился бы в 1918 году Сфатул Цэрий и не произошло бы много других ключевых событий, изменивших историю.

ЛЫКО В СТРОКУ!

Воскрешение из мёртвых

11 ноября 2018 года в сёлах Гайдары Чадыр-Лунгского и Этулия Вулканештского районов прошло открытие и освящение ещё двух мемориалов.

– Такого памятника, как у нас, в Молдове ещё не было, – сказал краевед села Гайдары Фёдор Куру. – На трёх плитах – 104 имени фронтовиков. Жители села отнеслись к строительству комплекса с особым почтением. Некоторые помогли финансово.

Первым на памятнике выбито имя деда краеведа. Александр Беженарь 20-летним парнем принял участие в обороне Горлицких позиций. Тогда германо-австрийские войска решили в районе Горлицы (южная Польша) прорвать оборону и уничтожить основные силы русской армии. Как назло, именно на этом участке образовался большой некомплект личного состава и нехватка снарядов. В то время как тяжёлая артиллерия неприятеля сносила сразу четыре ряда окопов, русская артиллерия на этом участке производила в день не более десяти выстрелов на батарею. Во время обстрела немецкий снаряд попал в окоп, где находился Александр Беженарь со своими товарищами.

В Гайдары пришла похоронка, в которой сообщалось, что рядовой Беженарь погиб 26 марта 1915 года. Но в день, когда отец с матерью и молодая жена готовились отмечать сороковины, Александр переступил порог родного дома. Оказалось, что его, истекающего кровью, из-под груды мёртвых тел вытащили санитары и отправили в лазарет…

В ТЕМУ

Софика-Ваня

Любовь Кывыржик более полувека проработала акушеркой в Чадыр-Лунгском районе: Моего дедушку Григория Киося мобилизовали на фронт в 1914 году. Он был работящим и добрым, любил жену и двух маленьких дочерей. Когда отец солдата получил похоронку, он наказал сыновьям и дочерям помогать семье Григория до тех пор, пока его дочери не выйдут замуж. И дети наказ отца выполнили…

Я знала много женщин, чьи мужья не вернулись с фронта. Вдовы, которых в народе называли солдатками, становились главами семей. А их имена на несколько поколений сопровождали имена потомков: дочерей, зятьёв, внуков и правнуков. Овдовевшую мою бабушку звали Софья, Софика. Вся родня моего двоюродного брата называет его не иначе как Софика-Ваня. И всем понятно, чьего он рода-племени.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА