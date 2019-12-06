Вырастут единовременные пособия для молодых врачей и фармацевтов

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Будут увеличены единовременные пособия, предоставляемые молодым специалистам, врачам, фармацевтам, медицинскому и фармацевтическому персоналу. Парламент одобрил сегодня внесение изменений в статью 11 Закона о здравоохранении.

Согласно новым положениям, со следующего года единовременное пособие для врачей и фармацевтов вырастет с 45 тыс. леев до 120 тыс. леев, а для медицинского и фармацевтического персонала – с 36 тыс. леев до 96 тыс. леев. Пособие выплачивается тремя равными частями по 40 тыс. леев в год для врачей и фармацевтов, соответственно по 32 тыс. леев, по истечении первого месяца деятельности и затем в конце каждого года деятельности.

Лица, получившие поэтапно пособия, ранее установленные законом, будут продолжать пользоваться соответствующими повышенными ставками. Для ранее полученных компенсаций перерасчет не производится.

По оценкам, 1 260 человек получат такие единовременные пособия, пишет moldpres.md.