Выращивали на продажу марихуану: двоим членам банды наркоторговцев грозит до 15 лет (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли деятельность ОПГ, специализировавшейся на выращивании и сбыте марихуаны.

За членами преступной группировки велось наблюдение с сентября 2019 года. 24 октября на территории Теленештского района следственные группы задержали двух членов ОПГ и провели обыски в их домах. В результате было изъято около 5 кг измельчённой марихуаны и более 8 кг сушёной. Стоимость конфискованных веществ на “чёрном” рынке составляет около 500 000 леев.

Подозреваемые в возрасте 53 и 55 лет были задержаны на 30 дней. Если их вина будет доказана, задержанным грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.