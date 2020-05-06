Выращивали коноплю в теплицах: в Хынчештах накрыли “наркоферму” (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) пресекли деятельность преступной группы. В Хынчештском районе её участники организовали теплицу для выращивания конопли и последующего распространения наркотических веществ.

В результате предпринятых правоохранителями действий были задержаны пять человек от 23 до 43 лет. Четверо – жители Кагульского района, ещё один мужчина – из Хынчештского района. В ходе проведённых обысков была обнаружена теплица для выращивания растений конопли: были изъяты 188 кустов и более 100 вазонов. В домах подозреваемых было найдено оборудование для выращивания растений конопли (лампы, ирригационные системы), около 100 граммов сушёной марихуаны, оружие и боеприпасы.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок от 2 до 5 лет.

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