Выращивали коноплю для продажи: у двоих задержанных изъяли 8 кг марихуаны (ФОТО, ВИДЕО)

Выращивали коноплю для продажи: у двоих задержанных изъяли 8 кг марихуаны (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и прокурорами PCCOCS задокументировали деятельность преступной группы, члены которой выращивали и впоследствии продавали марихуану.

В ходе расследований, начатых в сентябре 2019 года, была собрана информация о том, что в районах Новые Анены и Криуляны члены группы сажали растения конопли с целью дальнейшего сбыта и получения прибыли. За растениями тщательно ухаживали, а собранный урожай хранили на животноводческой ферме.

21 октября сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин в возрасте 44 и 59 лет. В ходе обысков были обнаружены высушенные растения конопли, несколько мешков с марихуаной и предметы, предназначенные для употребления наркотиков. Всего было изъято около 8 кг марихуаны.

Подозреваемые сбывали наркотические вещества по 150 леев за 5 г. Таким образом, они намеревались получить доход в размере около 240 000 леев.

За незаконный оборот наркотических веществ задержанным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

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